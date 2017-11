23.11.2017 17:18

Kiss: Koch-Video mit Paul Stanley veröffentlicht

Demonstriert seine Kochkünste: Paul Stanley

KISS-Fronter Paul Stanley demonstrierte seine Kochkünste in der Schiffsküche bei der KISS Kruise 2017. Das Schiff fuhr ab dem 5. November fünf Tage lang von New Orleans nach Costa Maya und Cozumel in Mexiko. Auf der diesjährigen Kreuzfahrt erklärte Stanley dem "Men's Fitness"-Magazin wie sich seine Ernährungs- und Fitnessroutine heute von seiner Lebensweise in den Siebziger und Achtziger Jahren unterscheidet:

"Meine Routine war: Iss, was vor dir liegt. Die Jugend ist unglaublich, weil man sich wirklich unbesiegbar fühlt. Ich hatte keine wirklichen Kenntnisse in Sachen Ernährung, ich aß, was ich wollte. Zu der Zeit aß ich viel Zucker. Ich aß eine Menge Kekse, viel Eis, ich habe nicht auf gesunde Ernährung geachtet. Ich fing an zu trainieren, machte ab etwa 1980 ein anständiges Training. Damals entschied ich wirklich, dass ich in Form kommen müsste. Und vielleicht war das so, weil man sieht, wie man abbaut - eine Veränderung in deinem Körper. Das Training, das ich damals gemacht habe, würde mich heute töten."





Schaut hier Paul Stanley als Smutje bei der KISS Kruise zu:

