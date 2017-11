23.11.2017 17:02

Cult Of Luna: "Mariner"-Doku und Live-Album mit Julie Christmas geplant

Dokumentieren ihre Live-Shows mit Julie Christmas: Cult Of Luna

CULT OF LUNA haben im November 2016 gemeinsam mit Julie Christmas das Album "Mariner" live gespielt. Eine Kurzdoku des Spektakels ist bereits unten zu sehen, die Band kündigt außerdem voraussichtlich für April 2018 eine ausführliche Dokumentation sowie ein Live-Album an. Ebenfalls im April treten CULT OF LUNA beim Roadburn Festival 2018 im niederländischen Tilburg auf.

