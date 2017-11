23.11.2017 16:42

Howling Sycamore: (ex-) Mitglieder von Obscura, Ephel Duath und Watchtower veröffentlichen Debüt im Januar

Bringen am 26. Januar ihren Erstling raus: Howling Sycamore

HOWLING SYCAMORE bringen ihr erstes Album "Howling Sycamore" am 26. Januar über Prosthetic Records unters Volk. Das Progressive-Extreme-Metal-Projekt besteht aus Frontmann Jason McMaster (WATCHTOWER), Multiinstrumentalist Davide Tiso (ex-EPHEL DUATH) und Schlagzeuger Hannes Grossmann (ex-OBSCURA). Auf dem Album werden auch Saxofonist Bruce Lamont (YAKUZA) und die Gitarristen Kevin Hufnagel (DYSRHYTHMIA) und Fester (BURIALS) zu hören sein. Den Track 'Upended' könnt ihr anschließend streamen. Viel Spaß!

<a href="http://howlingsycamore.bandcamp.com/album/howling-sycamore">Howling Sycamore by Howling Sycamore</a>

