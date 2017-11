23.11.2017 16:13

Orphaned Land: "Unsung Prophets And Dead Messiahs"-Trailer veröffentlicht

Eine musikalische Reise: "Unsung Prophets And Dead Messiahs"

ORPHANED LAND bringen am 26. Januar ihr neues Album "Unsung Prophets And Dead Messiahs" via Century Media in die Läden und teasern die Scheibe unten im Video an. Mix und Mastering wurden erneut von Jens Bogren übernommen. Als Gäste geben sich Gitarrist Steve Hackett und die Frontmänner Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) und Tomas Lindberg (AT THE GATES) die Ehre. Sänger Kobi Farhi verrät über die Platte:



"Unsere Musik war schon immer eine Kombination aus Wut, Tragödie, Protest und Freude. Wir können es kaum erwarten, dass ihr die 13 brandneuen Tracks des Albums hört. Wie immer wird es sehr vielseitig - kein Song klingt wie der andere, und das ganze Album ist eine große musikalische Reise."



Die "Unsung Prophets And Dead Messiahs"-Tracklist:



01. The Cave

02. We Do Not Resist

03. In Propaganda

04. All Knowing Eye

05. Yedidi

06. Chains Fall To Gravity

07. Like Orpheus

08. Poets Of Prophetic Messianism

09. Left Behind

10. My Brother's Keeper

11. Take My Hand

12. Only The Dead Have Seen The End Of War

13. The Manifest - Epilogue