23.11.2017 12:25

Tarchon Fist für "Heavy Sleighride" am 9. Dezember bestätigt

Weihnachtliches Einstimmen garantiert: Heavy Sleighride

TARCHON FIST wurden für ihren letzten Deutschland-Gig in diesem Jahr von BLACKENED HALO zum gepflegten Headbangen und Pit-Action zum "Heavy Sleighride" nach Olching eingeladen. Mit auf den Schlitten haben sie PRIOR THE END. Die Live-Party steigt am 09. Dezember in der Legends Lounge. Den Link zum Facebook-Event gibt es hier. Wer weitere Infos braucht, schaut sich auf der Legends Lounge-Seite um.

Einlass ist am 09. Dezember um 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr. Tickets kann man für 10 Euro über den nachfolgenden Link bzw. über die Legends Lounge oder die Band BLACKENED HALO erwerben. Viel Spaß bei dieser Heavy-Metal-Sause kurz vor Weihnachten!

