23.11.2017 12:21

"Der Mann aus dem Eis": Gewinnt ein Fan-Paket mit Freikarten zum Kinostart

Könnte bald euch gehören: das "Der Mann aus dem Eis"-Verlosungspaket

Mit "Der Mann aus dem Eis" kommt am 30. November ein packender historischer Spielfilm in die Kinos. Unten im Trailer könnt ihr schon mal einen kleinen Eindruck des bildgewaltigen Streifens gewinnen.



Zum Film:



Jeder kennt seinen Namen, doch niemand seine Geschichte: Ötzi. Vor 25 Jahren wurden seine Überreste in Südtirol entdeckt. Nun gibt es den ersten Spielfilm, der in spektakulären Bildern vom ältesten ungelösten Mordfall der Menschheitsgeschichte erzählt – am 30. November 2017 kommt "Der Mann aus dem Eis" mit Jürgen Vogel in die Kinos.







Passend zum Kinostart verlosen wir ein prall gefülltes "Der Mann aus dem Eis"-Paket mit folgendem Inhalt:



- zwei Freikarten

- Plakat

- Backmischung

- Wein

- Buch zum Film



Wollt ihr euer Glück versuchen und am Gewinnspiel teilnehmen? Dann schickt bis zum 29. November eine Mail mit dem Betreff "Ötzi", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Wir drücken die Daumen!