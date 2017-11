23.11.2017 12:04

Grand Massive: 'The Hunter'-Clip ist online

Grand Massive packen 'The Hunter' auf den Tisch

GRAND MASSIVE versorgen euch mit einem weiteren Song von ihrem aktuellen, dritten Album "III". Die Scheibe der Stoner-Rocker Alex Andronikos (Vocals), Jochen Böllath (Gitarre), Peter Wiesenbacher (Leadgitarre), Toby Brandl (Bass) und Raphael Speyerl (Drums) ist am 30. September via Metalville/Rough Trade erschienen.

Die "III"-Trackliste:



1.Deliver Me

2.Power Of Gods

3.Taurus

4.Horseman

5.The Hunter

6.Massive Of The Sun

7.Souleaters

Wie gefällt euch 'The Hunter' ?

Online-Redaktion Online-Redaktion