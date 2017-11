23.11.2017 11:50

Linkin Park: Video-Rückblick des Chester-Bennington-Memorial-Konzerts ist online

LINKIN PARK teilen mit euch eine Zusammenfassung des "LINKIN PARK And Friends Celebrate Life In Honor Of Chester Bennington"-Konzerts vom 27. Oktober im Hollywood Bowl in Los Angeles. Dies war der erste Auftritt von LINKIN PARK nach Benningtons Suizid im Juli. Der Erlös des Konzerts wird im Andenken Chester Benningtons an "Music For Relief's One More Light Fund" gespendet.

Der "One More Light Fund" unterstützt Chesters Lieblingsprogramm "Music for Relief", indem er Solar-Koffer/Solar-Strompakete in Krankenhäuser ohne Strom bringt. Der Fonds soll auch die psychische Gesundheit von Einzelpersonen und Familien bei der Bewältigung mentaler und emotionaler Schwierigkeiten unterstützen. Chesters Witwe Talinda in ihrer Rede beim Konzert:

"Zwei der Dinge, die Chester die größte Freude im Leben brachten, waren Zeit mit seiner Familie, und alles zu tun, um anderen zu helfen. Er war unglaublich stolz auf die Arbeit von Music For Relief - er wusste, dass es Leben gerettet hat. Und Leben zu retten ist genau das, was wir in Chesters Gedenken planen."

Seht euch hier das Video an:

