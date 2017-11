23.11.2017 11:41

"Brimstone": Gewinnt Freikarten und "1001 Filme"-Bücher zum Kinostart

Ab dem 30. November im Kino: "Brimstone"

Der Western-Thriller "Brimstone" von Regisseur Martin Koolhoven sorgt ab dem 30. November mit u.a. Dakota Fanning, Guy Pearce und Kit Harrington in den Hauptrollen für Spannung im Kino. Einen ersten Eindruck könnt ihr unten im Trailer gewinnen.



Zum Inhalt:



Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen: Die junge Liz (Dakota Fanning) wird von ihrer düsteren Vergangenheit eingeholt, als sich ein diabolischer Priester (Guy Pearce) in ihrer neuen Heimat niederlässt. Es entfaltet sich eine gnadenlose Geschichte über Schuld, Vergeltung und den unfassbaren Mut einer willensstarken Frau im Kampf um ihr Leben und das ihrer Familie.

Zum Kinostart verlosen wir zwei Pakete, jeweils bestehend aus zwei Kinotickets und einem "1001"-Filme"-Buch (Infos s. unten). Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, schickt bis zum 29. November eine Mail mit dem Betreff "Brimstone", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Wir drücken die Daumen!

Zu "1001 Filme":

Mit weltweit über 1,8 Millionen verkauften Exemplaren in 30 Sprachen gibt 1001 Filme Einblick in großartige und bahnbrechende Filme, in Klassiker und Kultstreifen, in Filme, die man einfach gesehen haben MUSS, und offenbart dabei einen Schatz an witzigem und aufschlussreichem Insiderwissen. Dieser Band umfasst mehr als ein Jahrhundert herausragender Kinofilme und versammelt die wichtigsten Filme aus aller Welt und aus allen Genres, von Action bis Western, von Trick- oder Animationsfilm über Komödie und Dokumentarfilm bis Musical, von Thriller über Film Noir bis Kurz-, Liebes- und Science-Fiction-Film. Mehr Informationen unter: https://www.edition-olms.com/buecher/1001-filme-12-neuausgabe/