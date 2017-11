23.11.2017 16:00

Discharge feiern 'The Broken Law'-Videopremiere

Pic: Fabiola Santini (Promo)

DISCHARGE haben zu ihrem Track 'The Broken Law' ein nagelneues Video am Start, das heute bei uns Premiere feiert. Was es zum Clip der britischen Punker zu berichten gibt - oder auch nicht - offenbart euch Frontmann Jeff "JJ" Janiak höchstpersönlich:



"Tja, was haben wir zu diesem Video zu sagen? Nichts. Die Worte und Bilder in dem Video sprechen für sich selbst... Dies ist die Welt, in der wir leben."



'The Broken Law' stammt vom aktuellen DISCHARGE-Album "End Of Days", das 2016 bei Nuclear Blast erschienen ist. Surft auf der offiziellen Facebook-Seite der Band vorbei, wenn ihr neugierig geworden seid und mehr über sie erfahren wollt.



DISCHARGE sind:

Jeff "JJ" Janiak: Gesang

Tony "Bones" Roberts: Gitarre

Terry "Tezz" Roberts: Gitarre

Roy "Rainy" Wainwright: Bass

Dave Bridgewood: Schlagzeug



Vorhang auf und Film ab für 'The Broken Law'!