22.11.2017 16:44

Labyrinth: "Return To Live"-CD/DVD kommt im Januar, 'Moonlight'-Clip ist online

Kehren mit "Return To Live" auf die heimische Wohnzimmerbühne zurück: Labyrinth

LABYRINTH werden Anfang nächsten Jahres einen Live-Mitschnitt mit dem Titel "Return To Live" in die Plattenläden bringen. Die Scheibe wurde am 30. Oktober auf dem Frontiers Metal Festival aufgezeichnet und wird am 26. Januar als CD, DVD und Blu-ray erscheinen. Unten könnt ihr einen Blick auf das Coverartwork und die Tracklist des Mitschnitts werfen und euch außerdem den ersten Liveclip zum Track 'Moonlight' zu Gemüte führen.

Auf dem mitgeschnittenen Auftritt auf dem Frontiers Metal Festival haben die italienischen Power-/Prog-Metaller ihr 1998er-Studioalbum "Return To Heaven Denied"in voller Länge. Die LABYRINTH-Show wurde auf "Return To Live" für die Nachwelt festgehalten.

Die "Return To Live"-Tracklist:

1. Moonlight

2. New Horizons

3. The Night Of Dreams

4. Lady Lost In Time

5. State Of Grace

6. Heaven Denied

7. Thunder

8. Feel

9. Time After Time

10. Falling Rain

11. Die For Freedom

12. In The Shade

Checkt den 'Moonlight'-Videoclip hier an: