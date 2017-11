Philip H. Anselmo & The Illegals: 'Choosing Mental Illness' im Stream

22.11.2017 16:23

Erwarten gespaltene Kritiken für "Choosing Mental Illness As A Virtue": Philip H. Anselmo & The Illegals

PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS veröffentlichen am 26. Januar ihr zweites Album "Choosing Mental Illness As A Virtue" und stellen als ersten Eindruck den Track 'Choosing Mental Illness' vor. Frontmann Phil Anselmo macht sich schon mal auf zwiegespaltene Kritiken gefasst:



"Unser neues Album "Choosing Mental Illness As A Virtue" wird gehasst werden. Es wird aber auch geliebt werden. Wie bei jedem Album, das ich je gemacht habe, habe ich überhaupt keine Erwartungen an meine Freunde, Kritiker oder die verdammte Öffentlichkeit im Allgemeinen. Wenn du eines beherzigen willst, dann das: Bleib nicht bei einer bestimmten Marke, einem bestimmten Charakter oder sonstwas stecken. Hab den Mut, deine Flügel auszubreiten und aufzublühen."



Die "Choosing Mental Illness As A Virtue"-Tracklist:



1. Little Fucking Heroes

2. Utopian

3. Choosing Mental Illness

4. The Ignorant Point

5. Individual

6. Delinquent

7. Photographic Taunts

8. Finger Me

9. Invalid Colubrine Frauds

10. Mixed Lunatic Results