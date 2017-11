22.11.2017 15:30

AC/DC: Malcolm Youngs Beerdigung findet am 28. November statt

Wird am 28. November beigesetzt: Malcolm Young

AC/DCs verstorbener Mitbegründer Malcom Young wird laut news.com.au am 28. November in Sydney, Australien beigesetzt. Ein Trauergottesdienst für Familienmitglieder und Freunde findet in der dortigen St Mary's Cathedral statt.



Der Rhythmusgitarrist war am 18. November verstorben, nachdem er mehrere Jahre lang unter Demenz und weiteren gesundheitlichen Problemen gelitten hatte. An seiner Stelle spielt seit 2014 Malcolms Neffe Stevie Young bei AC/DC.



Rest in peace, Malcolm!