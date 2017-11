22.11.2017 13:56

The Answer: Cormac Neeson veröffentlicht "White Feather"-Soloalbum Ende 2018

Veröffentlicht mit "White Feather" sein erstes Soloalbum: Cormac Neeson

THE ANSWER-Sänger Cormac Neeson bringt voraussichtlich Ende 2018 sein erstes Soloalbum "White Feather" auf den Markt. Die Platte wird mit Produzent Blue Miller in Nashville aufgenommen und soll Elemente aus u.a. Country, Irish Folk und Delta Blues vereinen. Auf PledgeMusic könnt ihr das Album vobestellen und den Künstler unterstützen. Cormac verrät über "The White Feather":



"Das ist offensichtlich eine Premiere für mich und bedeutet, dass ich eine kleine Pause von den Aktivitäten mit THE ANSWER einlegen muss. Ich hatte in den letzten zwölf Monaten die großartige Gelegenheit, mit einigen von Nashvilles besten Songwritern und Musikern zu arbeiten, und diese Kollaborationen haben eine Schwingkraft und einen Fokus hervorgebracht, die diesem Album seine einzigartige Identität verleihen werden."

Als kleinen Vorgeschmack könnt ihr anschließend eine Demoversion des Tracks 'Whole Again' hören, den Neeson mit Lisbee Stainton und Blue Miller zusammen schrieb. Viel Spaß!