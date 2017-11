22.11.2017 13:40

Almanac: "Kingslayer"-Release-Party im Rockland Witten

Wird bei der "Kingslayer"-Release-Party in Witten anwesend sein: Victor Smolski

ALMANACs Veröffentlichung des zweiten Albums "Kingslayer" könnt ihr am 24. November ab 19:00 Uhr im Rockland Witten feiern. Gitarrist Victor Smolski höchstpersönlich wird bei der Party anwesend sein, und ihr habt vor Ort die Gelegenheit, euch "Kingslayer" zu kaufen und von Victor signieren zu lassen. Der Eintritt ist frei! Alle Infos zum Event findet ihr auf der Rockland-Homepage oder bei Facebook.



Bereits zuvor, um 15:00 Uhr, habt ihr die Gelegenheit, an einer Masterclass mit Victor Smolski teilzunehmen und euch von dem Saitenhexer einiges abzugucken. Die Teilnahme beträgt pro Person 50 Euro. Anmelden könnt ihr euch für die Masterclass mit Victor per Mail (sinem@rockland-music.de) oder telefonisch unter 02302/760926.