22.11.2017 16:00

Erdve: "Vaitojimas"-Titeltrack feiert Premiere

Kombinieren Hardcore, Sludge und Black Metal: Erdve

ERDVE präsentieren bei uns erstmals den Titeltrack ihres kommenden Langspielers "Vaitojimas". Die Band kommentiert: "Der Titelsong unseres Debütalbums, 'Vaitojimas', ist auch der erste Song, den wir geschrieben haben. Der Song ist das Herz, die Essenz und Einstellung von ERDVE und klingt so, wie er ist - ein Statement ursprünglicher Gewalt, lyrisch erklärt im Kontext religiöser Rechtfertigung."



Die Platte der Litauer erscheint am 9. Februar via Season Of Mist und kann an dieser Stelle geordert werden. Wenn ihr mehr über die erst 2016 gegründete Band erfahren wollt, die in ihrer Musik Elemente aus Hardcore, Sludge und Black Metal kombiniert, surft auf ihrer Facebook-Seite vorbei.



ERDVE sind:



Vaidotas Darulis: Gitarre, Gesang

Kristijonas Nenartavičius: Gitarre, Klanglandschaften

Karolis Urbanavičius: Bass

Valdas Voveraitis: Drums



Gastmusiker:

Laimis Juzeliūnas: Samples auf 'Išnara'



Die "Vaitojimas"-Tracklist:



1. Vaitojimas (5:48)

2. Išnara (7:43)

3. Prievarta (6:17)

4. Apverktis (4:49)

5. Pilnatvė (7:04)

6. Atraja (5:19)