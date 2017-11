22.11.2017 12:38

Gus G.: Neues Studioalbum für April angekündigt

Bringt seine nächste Soloplatte bei AFM raus: Gus G.

Gus G. arbeitet gerade an seinem nächsten Solo-Studioalbum, das der Gitarrist im April über AFM auf den Markt bringen will. "Ich bin sehr glücklich, die gute Neuigkeit verkünden zu können", so der Musiker. Zuvor geht der Sechssaiter jedoch auf Nordamerika-Tour, auf die er neben Richie Monica (dr.) auch Bassist/Sänger Dennis Ward mitnehmen wird.



"Metalfans kennen Dennis als Bassisten von Bands wie UNISONIC und PINK CREAM 69, was aber viele nicht wissen: Der Mann ist ein wahres Multitalent, ein erstklassiger Songwriter, Produzent UND Sänger", kommentiert Gus. "Nachdem ich beim letzten FIREWIND-Album und nun auch meinem neuen Soloalbum intensiv mit Dennis gearbeitet habe, lag es für mich nur nahe, ihn auch in die Band zu holen. Somit ist die GUS G.-Band nun ein Power-Trio und wir freuen uns, in dieser Besetzung Ende November auf Nordamerika-Tour unsere ersten Konzerte zu spielen."