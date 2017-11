22.11.2017 10:55

Stryper-Fronter Michael Sweet bringt "Sole"-DVD im Dezember raus

Veröffentlicht mit "Sole: Songs And Stories From A Life In Music" eine Solo-DVD: Michael Sweet

STRYPER-Sänger/Gitarrist Michael Sweet veröffentlicht am 14. Dezember eine Solo-DVD namens "Sole: Songs And Stories From A Life In Music", die ihr über seine Homepage ordern könnt. Für den Konzertfilm wurde Sweets Show am 2. Juni im Narrow Center For The Arts in Fall River, Massachusetts aufgenommen. Ein STRYPER-Studioalbum mit dem neuen Bassisten Perry Richardson soll Anfang des kommenden Jahres folgen.