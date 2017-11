22.11.2017 10:37

Anthrax: "We've Come For You All"- und "The Greater Of Two Evils"-Wiederveröffentlichungen im Dezember

Anthrax bringen "We've Come For You All" und "The Greater Of Two Evils" als 2CD neu raus

ANTHRAX bringen am 22. Dezember über Nuclear Blast die Alben "We've Come For You All" (2003) und "The Greater Of Two Evils" (2004) aus der John-Bush-Ära erneut auf den Markt. Die Scheiben erscheinen gemeinsam in einem CD-Package, können aber auch einzeln als limitierte Gatefold-Vinyl-Edition gekauft werden.



Die Tracklist des 2CD-Packages:



CD1 - "We've Come For You All"



01. Contact

02. What Doesn't Die

03. Superhero

04. Refuse To Be Denied

05. Safe Home

06. Any Place But Here

07. Nobody Knows Anything

08. Strap It On

09. Black Dahlia

10. Cadillac Rock Box

11. Taking The Music Back

12. Crash

13. Think About An End

14. We've Come For You All

15. Safe Home (Akustikversion)

16. We're A Happy Family (Akustikversion)



CD 2 - "The Greater Of Two Evils"



01. Deathrider

02. Metal Thrashing Mad

03. Caught In A Mosh

04. A.I.R.

05. Among The Living

06. Keep It In The Family

07. Indians

08. Madhouse

09. Panic

10. I Am The Law

11. Belly Of The Beast

12. N.F.L. (Nice Fucking Life – Efilgnikcufecin)

13. Be All End All

14. Gung Ho