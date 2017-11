22.11.2017 10:06

Accu§er: 'Mission: Missile'-Video vom "The Mastery"-Album veröffentlicht

Die Essenz von Accu§er: "The Mastery"

ACCU§ER kündigen für den 26. Januar ihre neue Platte "The Mastery" an und machen euch diese mit dem Clip zu 'Mission: Missile' schmackhaft. Die deutschen Thrasher verraten über ihren kommenden Langspieler:



"2017 war ein umtriebiges Jahr für uns, denn wir wollten uns mit einem Paukenschlag zurückmelden und einen ordentlichen Nachfolger zu "The Forlorn Divide" abliefern. Für uns ist "The Mastery" die Essenz dessen, worum es bei ACCU§ER geht. Es fühlt sich definitiv an wie eine aufgebohrte Version von "Who Dominates Who" und "Repent". Wir hoffen einfach, dass euch Thrashern da draußen die Platte genauso gut wie uns gefällt!"



"The Mastery" wurde mit Produzent Martin Buchwalter im Gernhard Studio aufgenommen, wo u.a. schon DESTRUCTION und TANKARD an ihren Alben arbeiteten.



Die "The Mastery"-Tracklist:



01. Mission: Missile

02. The Real World

03. Solace In Sorrow

04. Time For Silence

05. My Skin

06. Catacombs

07. Mourning

08. Ruthless

09. Into The Black

10. The Mastery