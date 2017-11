22.11.2017 09:44

System Of A Down: Serj Tankian bringt "Intent To Destroy"- und "Furious"-Soundtracks raus

Hat die Musik zu zwei neuen Filmen geschrieben: Serj Tankian

SYSTEM OF A DOWN-Fronter Serj Tankian veröffentlicht in den nächsten Wochen gleich zwei Film-Soundtracks. Am 24. November erscheint "Intent To Destroy - Original Motion Picture Soundtrack", der digital bereits zu haben ist. Darauf folgt am 8. Dezember "Furious: The Legend Of Kolovrat - Original Motion Picture Soundtrack". Der Film "Intent To Destroy" dreht sich um den Völkermord an den Armeniern und die Bemühungen der türkischen Regierung, diesen zu verschleiern. "Furious: The Legend Of Kolovrat" dagegen ist ein russischer Fantasy-Streifen mit historischem Hintergrund. Einen Song von "Furious" namens 'A Fine Morning To Die' könnt ihr unten bereits antesten. Viel Spaß!