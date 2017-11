21.11.2017 20:57

Corrosion Of Conformity: Zweiter Albumtrailer ist online

Zeigen den zweiten Teil des "No Cross No Crown"-Albumtrailers

CORROSION OF CONFORMITY haben einen zweiten Trailer zu ihrem kommenden Studioalbum "No Cross No Crown" ins Netz gestellt. Im Video spricht die Band über die langjährige Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten John Custer. Den Clip könnt ihr euch untenstehend ansehen. Zuvor hatten CORROSION OF CONFORMITY mit 'Cast The First Stone' bereits einen ersten Track der kommenden Scheibe ins Netz gestellt. "No Cross No Crown" wird am 12. Januar über Nuclear Blast Records in den Plattenläden aufschlagen.

Die "No Cross No Crown"-Tracklist:

1. Novus Deus

2. The Luddite

3. Cast The First Stone

4. No Cross

5. Wolf Named Crow

6. Little Man

7. Matre's Diem

8. Forgive Me

9. Nothing Left To Say

10. Sacred Isolation

11. Old Disaster

12. E.L.M.

13. No Cross No Crown

14. A Quest To Believe (A Call To The Void)

15. Son And Daughter

Seht den zweiten "No Cross No Crown"-Albumtrailer hier: