21.11.2017 20:14

Day Of Errors: Zwei erste Songs veröffentlicht

Haben zwei akustische Kostproben bereitgestellt: Day Of Errors

DAY OF ERRORS haben heute mit 'Day Of Errors' und 'Blaspheming At Creation' die ersten beiden Kostproben ihres Schaffens über iTunes, Spotify, Amazon MP3 und Google Play veröffentlicht. Die Band um den ehemaligen BLACK SABBATH-Schlagzeuger Bill Ward wird von KILL DEVIL HILL-Sänger Jason "Dewey" Bragg und Gitarrist Joe Amodea komplettiert. Ein Audiosample von 'Day Of Errors' könnt ihr euch an dieser Stelle anhören.

Nachdem Drummer Bill Ward am vergangenen Wochenende mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, mussten DAY OF ERRORS ihre angekündigte erste Tour vorerst wieder absagen. Jetzt hat sich Ward selbst zu Wort gemeldet: "Ich bin in Ordnung und erhole mich jetzt gut. Ich habe diese spezielle Art der Herzprobleme noch nicht erlebt und habe mich deshalb dafür entschieden, die Termine abzusagen."