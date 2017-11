21.11.2017 19:42

Dead Cross: 'Church Of The Motherfuckers'-Video veröffentlicht

DEAD CROSS haben einen Videoclip zu ihrem Song 'Church Of The Motherfuckers' ins Netz gestellt. Der Track ist auf dem Debütalbum der Band um den ehemaligen SLAYER-Schlagwerker Dave Lombardo und FAITH NO MORE-Sänger Mike Patton enthalten. "Dead Cross" ist am vierten Oktober über Ipecac Records veröffentlicht worden.

Seht den 'Church Of The Motherfuckers'-Clip hier: