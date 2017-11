21.11.2017 16:26

"Die Vierhändige": Gewinnt 3x2 Freikarten

Ab dem 30. November im Kino: "Die Vierhändige"

Am 30. November geht der neue Kinofilm "Die Vierhändige" von Regisseur Oliver Kienle an den Start. In den Hauptrollen sind unter anderem Christoph Letkowski, Frida-Lovisa Hamann, Friederike Becht und Detlef Bothe zu sehen. Im untenstehenden Trailer erfahrt ihr mehr über den Streifen, oder schaut auf der offiziellen Film-Homepage vorbei.



Zum Inhalt:



Sophie und Jessica wurden als Kinder Zeuge eines brutalen Verbrechens. Jessica, die Ältere, gab daraufhin ihrer jüngeren Schwester Sophie ein Versprechen: "Ich werde immer auf dich aufpassen!" Doch nach all den Jahren ist aus dem Versprechen eine Besessenheit geworden. Jessica leidet unter Wahnvorstellungen, fürchtet überall eine Bedrohung. Sophie will endlich ihr Leben frei von Ängsten leben, sich eine Karriere als Pianistin aufbauen, sich verlieben. Als herauskommt, dass die Täter von damals nach 20 Jahren wieder auf freiem Fuß sind, ist Jessica entschlossen, sie zu finden. Ein Unfall aber verändert alles und verwandelt Jessicas Versprechen, immer auf ihre kleine Schwester aufzupassen, in einen existentiellen Alptraum.

