21.11.2017 15:50

Rage: Komplette Wacken-Show als Video online

Spielten 2017 beim W:O:A: Rage

RAGE hatten bei ihrem Auftritt auf dem diesjährigen Wacken Open Air jede Menge Spaß - und nun bekommt ihr die Gelegenheit, die komplette Show in Videoform anzuschauen. Peavy Wagner und Co. kommentieren kurz und prägnant: "Spielt es laut!"



Die RAGE-Tracklist in Wacken:

Intro

Don't Fear the Winter

Great Old Ones

Spirits Of The Night

Blackened Karma

End Of All Days

From The Cradle To The Grave

Seasons Of The Black (Live-Weltpremiere)

Straight To Hell

Black In Mind

My Way

Higher Than The Sky (inkl. 'Holy Diver'-Cover)



Viel Spaß mit dem Konzertvideo!