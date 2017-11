21.11.2017 14:46

Royal Thunder: Gewinnt Freikarten für die Deutschland-Tour

Im Dezember auf Deutschlandtour: Royal Thunder

ROYAL THUNDER kommen im Dezember im Rahmen ihrer Europatour auch für drei Konzerte nach Deutschland. Die Rocker aus Atlanta haben im April ihr neues Album "Wick" veröffentlicht und freuen sich darauf, euch live eine Kostprobe des neuen Materials geben zu können. Kurzfristig abgesprungen ist leider die Supportband THE LAST INTERNATIONALE, es wird aber bereits nach einem würdigen Ersatz gesucht.



Wir verlosen für jedes der drei untenstehenden Konzerte 5x2 Freikarten. Wenn ihr ROYAL THUNDER live erleben wollt, schickt bis zum 01. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Royal Thunder", eurem vollständigen Namen und natürlich eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Viel Glück!



ROYAL THUNDER live:



07.12.17 Hamburg - Headcrash

08.12.18 Berlin - Musik & Frieden

09.12.17 Köln - MTC