20.11.2017 21:08

Machine Heads Robb Flynn über "Catharsis": "Wir zeigen uns nicht von unserer härtesten Seite"

Ihr nächstes Album "Catharsis soll "sehr groovend und melodisch" ausfallen: Machine Head

MACHINE HEAD-Frontmann Robb Flynn hat sich in einem aktuellen Interview ausführlicher zum kommenden Langspieler "Catharsis" geäußert. Das neue Album soll simpler und geradliniger klingen als einige der Veröffentlichungen in der Vergangenheit. "Ich sage es jedem: Haltet eure Erwartungen an die Härte niedrig", so Flynn. "Es ist sehr melodisch und sehr groovig und wird einige Leute ausflippen lassen. Zurecht, denke ich."

Weiterhin fügte der MACHINE HEAD-Fronter hinzu: "Wir zeigen uns nicht von unserer härtesten Seite. Für mich, wenn "The Blackening" unser thrashigstes und härtestes Album war, dann ist "Catharsis" unser melodischstes und groovigstes. Es ist immer noch heavy und die Songs sind großartig, aber es ist eine neue Ausrichtung. Ich steh' drauf, Mann!"

Die kompositorische Ausrichtung der neuen Platte sei laut Flynn auch nicht geplant gewesen. "Wir haben einfach mit dem Schreiben angefangen. Es gibt nie einen Plan. Es ist einfach in der Form herausgekommen, wie es eben herausgekommen ist. Das war cool!"

Das neunte Studioalbum der Bay-Area-Metaller wird am 26. Januar weltweit über Nuclear Blast die Plattenläden von Innen sehen.

Die "Catharsis"-Tracklist:

1. Volatile

2. Catharsis

3. Beyond The Pale

4. California Bleeding

5. Triple Beam

6. Kaleidoscope

7. Bastards

8. Hope Begets Hope

9. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy