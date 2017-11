20.11.2017 17:54

Alter Bridge: Myles Kennedys "Year Of The Tiger"-Soloalbum erscheint nächstes Jahr

Ist auch Solo fleißig am Werkeln: Myles Kennedy

ALTERBRIDGE-Frontmann Myles Kennedy hat für nächstes Jahr ein Soloalbum mit dem Titel "Year Of The Tiger" angekündigt. Die Platte wird 12 Songs umfassen, ein genauerer Veröffentlichungstermin ist bis dato noch nicht bekannt. Produziert wird der Studiolangspieler des Sängers vom langjährigen ALTER BRIDGE-Produzenten Michael "Elvis" Baskette.

"Das Album ist am nächsten an einem geschlossenen Konzeptalbum, als alles, was ich jemals aufgenommen habe", erzählt Myles Kennedy in einem aktuellen Interview mit Metal Wani, das ihr euch unten in voller Länge anhören könnt. "Grundsätzlich erzählt das Album von Anfang bis Ende eine Geschichte. Es dokumentiert den Tod meines Vaters, als ich noch ein Kind war und was daraufhin mit meiner Mutter, meinem Bruder und mir passiertist. Diese Geschichte wird erzählt, ein von Anfang bis Ende einheitliches Konzept." Musikalisch gesehen hätte "Year Of The Tiger" eine deutliche Blues-lastige Atmosphäre vorzuweisen, betont der ALTER BRIDGE-Frontmann.

Hört das aktuelle Interview mit Myles Kennedy hier in voller Länge: