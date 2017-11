20.11.2017 14:38

Ruhrpott Metal Meeting: Die Running Order ist online

Am 8. und 9. Dezember in Oberhausen: das Ruhrpott Metal Meeting

Das Ruhrpott Metal Meeting hat seine Running Order bekanntgegeben. Am 8. und 9. Dezember erwartet euch in der Turbinenhalle in Oberhausen folgendes Programm:



Ruhrpott Stage 08.12.2017:



MAX & IGGOR CAVALERA return to Roots 23:00 - 00:20

OVERKILL 21:40 - 22:30

INSOMNIUM 20:30 - 21:20

DESERTED FEAR 19:30 - 20:10

WOLFHEART 18:30 - 19:10

SAVAGE MESSIAH 17:40 - 18:10

Einlass Festival: 15:30



Ruhrpott Stage 09.12.2017:



TESTAMENT 23:00 - 00:30

DORO 21:15 - 22.30

ANNIHILATOR 19:50 - 20:50

ORDEN OGAN 18:35 - 19:25

GLORYHAMMER 17:25 - 18:10

DEATH ANGEL 16:20 - 17:05

Einlass Festival: 13:30



Flöz Stage 09.12.2017:



ONKEL TOM ANGELRIPPER 20.30 - 21.30

DESPAIR 19:15 - 20:05

PHANTOM CORPORATION 18:05 - 18:50

ERAZOR 17:00 - 17:45

UNIVERSE 15:55 - 16:40

WIZARD 14:50 - 15.35

Einlass Festival: 13:30

Alle Infos zum Rurpott Metal Meeting findet ihr an dieser Stelle.