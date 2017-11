20.11.2017 14:15

Samsara Blues Experiment für die zweite Rock Hard Night bestätigt

Gäste der zweiten Rock Hard Night im Dortmunder Kultclub "Piano" (16. März 2018) sind die Berliner Stoner-Psychedelic-Prog-Rocker SAMSARA BLUES EXPERIMENT. Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann stellt euch die Truppe vor:

"Ihr letztes Album "One With The Universe" ist für mich einer der unumstrittenen Höhepunkte des Jahres 2017. SBE gehören zu den wenigen deutschen Bands, die originell, eigenständig und - im positiven Sinne - unkommerziell und dickköpfig sind. Wir sind stolz, dass die Band bei uns Halt macht und endlich ihre erste Ruhrpott-Show für die Platte spielt."



Im Ausland gehören SAMSARA BLUES EXPERIMENT zu den beliebtesten Szene-Bands. So gehörte man zu den Headlinern des Desertfest London 2017 und hat mit dem Debütalbum "Long Distance Trip" einen internationalen YouTube-Hit mit über 5 Mio. Aufrufen gelandet. Nicht schlecht für eine Band, die sich weitestgehend selbst produziert und an kein größeres Label angeschlossen ist.



Den Track 'Vipassana' von "One With The Universe" könnt ihr unten in voller Länge hören. Mehr über SAMSARA BLUES EXPERIMENT erfahrt ihr an dieser Stelle.





Die SBE-Tourdaten im deutschsprachigen Raum:



14.03.18 CH-Luzern - Treibhaus

15.03.18 Aschaffenburg - Colos Saal

16.03.18 Dortmund - Piano (Rock Hard Night)

17.03.18 Dresden - Beatpol

