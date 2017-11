20.11.2017 13:26

Night In Gales setzen 'The Spears Within' von "The Last Sunsets" online

NIGHT IN GALES haben ihren neuen Song 'The Spears Within' für euch ins Netz gestellt. Der Track stammt vom kommenden Album "The Last Sunsets", das am 23. Februar 2018 erscheint. Kein geringerer als Dan Swanö mischte und masterte die Platte. Mit dem wieder eingestiegenen Frontmann Christian Müller geht es zurück zu den Wurzeln von NIGHT IN GALES.



Die "The Last Sunsets"-Trackliste:



01. The Last Sunsets

02. Dark Millenium

03. The Mortal Soul

04. The Passing

05. Architects Of Tyranny

06. The Abyss

07. The Spears Within

08. Circle Of Degeneration

09. Kingdome Of The Lost

10. Cessation

11. In Pain, In Silence

12. Dust And Form

