20.11.2017 13:11

Metallica: Gewinnt zwei rare Live-Tapes von 1986

Könnte bald euch gehören: eines dieser raren Metallica-Live-Tapes

METALLICA feierten am 10. November die Wiederveröffentlichung ihres Kult-Albums "Master of Puppets", das im Original 1986 erschien. Unter anderem ist die Platte nun auch in einer fetten Deluxe-Box mit jeder Menge Bonusmaterial erhältlich. Musikjournalist/Gitarrist Christof Leim (THE NEW BLACK) stellt euch das Package in einem Unboxing-Video ausführlich vor.



Für alle METALLICA-Fans unter euch verlosen wir anlässlich des "Master Of Puppets"-Re-Releases zwei extrem rare "Live At Festival Hall Osaka, Japan"-Tapes mit einem Mitschnitt der Show vom 18. November 1986. Die beiden Tapes sind im Handel nicht erhältlich und somit echte Sammlerobjekte! Wenn ihr euer Glück versuchen und vielleicht eine der Kassetten abstauben wollt, schickt bis zum 01. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Metallica Osaka", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle. Wir drücken die Daumen!