20.11.2017 12:40

Alestorm: 'Captain Morgan's Revenge'-Lyric-Video ist online

Alestorm zeigen euch den neuen Lyric-Clip zu 'Captain Morgan's Revenge'

ALESTORM veröffentlichen das 'Captain Morgan's Revenge' -Lyric-Video zur am 26. Januar erscheinenden "Captain Morgan's Revenge"-Jubiläumsedition. Zum zehnjährigen Geburtstag hat das Debütalbum einen frischen Remix und Remastering vom Originalproduzenten Lasse Lammert in seinen LSD Studios erhalten und wird mit einem verjüngten Artwork kommen. Mit der "Live At Summer Breeze"-Bonusdisk wird die Wiederveröffentlichung als wahrer Schatz für alle Sammler, neue Fans und Nostalgiker angepriesen. Seht euch unten den Lyric-Clip an.

Die "Captain Morgan's Revenge – 10th Anniversary Edition"-Tracks:

CD 1

1. Over the Seas

2. Captain Morgan`s Revenge

3. The Huntmaster

4. Nancy the Tavern Wench

5. Death before the Mast

6. Terror on the High Seas

7. Set Sail and Conquer

8. Of Treasure

9. Wenches & Mead

10. Flower of Scotland



CD2

1. Actual Human Intro (Live at Summer Breeze 2015)

2. Walk the Plank (Live at Summer Breeze 2015)

3. The Sunk'n Norwegian (Live at Summer Breeze 2015)

4. Shipwrecked (Live at Summer Breeze 2015)

5. Magnetic North (Live at Summer Breeze 2015)

6. That Famous Ol' Spiced (Live at Summer Breeze 2015)

7. Nancy the Tavern Wench (Live at Summer Breeze 2015)

8. Keelhauled (Live at Summer Breeze 2015)

9. Rumpelkombo (Live at Summer Breeze 2015)

10. Drink (Live at Summer Breeze 2015)

11. Captain Morgan's Revenge (Live at Summer Breeze 2015)





Online-Redaktion Online-Redaktion