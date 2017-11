20.11.2017 12:27

Linkin Park nahmen American Music Award 2017 im Namen von Chester Bennington entgegen

LINKIN PARK wurde bei den American Music Awards 2017 mit dem "Favorite Artist - Alternative Rock"-Award ausgezeichnet, der am Sonntagabend (19. November) im Microsoft Theater in Los Angeles überreicht wude. Die Band setzte sich gegen weitere Nominierte in dieser Kategorie wie IMAGINE DRAGONS und TWENTY ONE PILOTS durch.



LINKIN PARKs Mitglieder Rob Bourdon, Mike Shinoda und Brad Delson betraten die Bühne, um die Auszeichnung zu Ehren ihres Frontmanns Chester Bennington entgegen zu nehmen, der sich im Sommer das Leben nahm. Shinoda sagte bei der Verleihung:

"Zunächst einmal vielen Dank an alle Fans hier und in der ganzen Welt, die für die Band gestimmt haben und die Band durch dick und dünn unterstützt haben". Und in Anerkennung der Mitstreiter fügte er hinzu: "Ich hatte die Gelegenheit, mit diesen Jungs zu sprechen, ... die wirklich wunderbare Dinge über Chester sagten. Und sie waren den Dingen ähnlich, die unsere Fans auf der ganzen Welt über ihn sagten, und wir möchten den Award ihm, seinem Andenken, seinem Talent, seinem Sinn für Humor und seiner Freude widmen."

