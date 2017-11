18.11.2017 14:23

AC/DC: Malcolm Young verstorben

Mit 64 Jahren gestorben: Malcolm Young

AC/DCs Mitbegründer Malcolm Young (g.) ist im Alter von 64 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, nachdem er mehrere Jahre an Demenz gelitten hatte. Im Namen der Band teilt sein Bruder Angus am heutigen 18. November folgende Botschaft mit den Fans:



"Mit riesiger Hingabe und Einsatz war er die treibende Kraft hinter der Band. Als Gitarrist, Songschreiber und Visionär war er ein Perfektionist und ein einzigartiger Mann. Er blieb seiner Sache immer treu und tat und sagte genau das, was er wollte. Er war seht stolz auf alles, worum er sich bemühte. Seine Loyalität den Fans gegenüber blieb unerreicht. Als sein Bruder ist es für mich schwer, in Worte zu fassen, war er mir bedeutete. Die Verbindung, die wir hatten, war einzigartig und sehr besonders. Er hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis, das für immer weiterleben wird. Gute Arbeit, Malcolm."



Ruhe in Frieden, Malcolm!