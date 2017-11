17.11.2017 19:00

W.A.S.P.: "ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)" kommt im Februar

Feiern das 25-jährige Jubiläum von "The Crimson Idol" groß: W.A.S.P.

W.A.S.P. werden am zweiten Februar via Napalm Records eine Jubiläumsversion ihres Bandklassikers "The Crimson Idol" (1992) unter dem Titel "ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)" in alle gut sortierten Plattenläden bringen. Anlass ist das 25-jährige Erscheinungsjahr der Scheibe, das aktuell bereits mit der "ReIdolized"-Tour der Band angemessen zelebriert wird. Das 2018 erscheinende Gesamtpacket des Konzeptalbums um seinen Protagonisten Jonathan Aaron Steele wird das originale Album inklusive vier Tracks enthalten, die ursprünglich ebenfalls auf dem Langspieler hätten stehen sollen. Hinzu kommt ein erstmalig auf DVD und Blu-ray veröffentlichter und einstündiger "The Crimson Idol"-Film.

Seht die "ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)"-Tracklist hier:

CD1:

1. The Titanic Overture

2. The Invisible Boy

3. Arena Of Pleasure

4. Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)

5. The Gypsy Meets The Boy

6. Michael's Song

7. Miss You

8. Doctor Rockter

CD2:

1. I Am One

2. The Idol

3. Hold On To My Heart

4. Hey Mama

5. The Lost Boy

6. The Peace

7. Show Time

8. The Great Misconceptions Of Me