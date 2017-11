17.11.2017 18:37

Tarja: 'O Tannenbaum'-Clip ist online

Intoniert Weihnachten mit "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)" auf ihre Art: Tarja Turunen

Ex-NIGHTWISH-Sängerin Tarja Turunen hat das offizielle Video zu ihrer Version des Weihnachtsklassikers 'O Tannenbaum' ins Netz gestellt. Der Song wird auf dem "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)"-Weihnachtsalbum der finnischen Sängerin vertreten sein, das ab dem heutigen Freitag in den Plattenregalen zu finden ist. Die 12 Tracks starke Scheibe enthält von Turunen neu interpretierte Versionen von klassischen Weihnachtslieder wie 'Feliz Navidad', 'We Wish You A Merry Christmas' und eben 'Oh Tannenbaum'.

"Ein düsteres Weihnachtsalbum im Hochsommer aufzunehmen, ist ein sehr interessanter Prozess", kommentiert die Sängerin. "Besonders dann, wenn die Aufnahmen in der Karibik stattfinden. Es unterscheidet sich deutlich von den verschneiten Weihnachten, die ich von meinem Heimatland Finnland gewohnt bin. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Dunkelheit von Innen kommt."

Die "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)"-Tracklist:

1. O Come, O Come, Emmanuel

2. Together

3. We Three Kings

4. Deck The Halls

5. Pie Jesu

6. Amazing Grace

7. O Tannenbaum

8. Have Yourself A Merry Little Christmas

9. God Rest Ye

10. Feliz Navidad

11. What Child Is This

12. We Wish You A Merry Christmas

Checkt den 'O Tannenbaum'-Clip hier an: