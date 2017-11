17.11.2017 18:16

Queens Of The Stone Age zeigen 'The Way You Used To Do'-Videoclip

Ließen 'The Way You Used To Do' von Ex-Bathory-Drummer Jonas Åkerlund visualisieren: Queens Of The Stone Age

Die QUEENS OF THE STONE AGE haben ein Video zu ihrem Song 'The Way You Used To Do' ins Netz gestellt. Der Track stammt vom aktuellen Studioalbum "Villains", das im August 2017 erschienen ist. Der Clip zur ersten Single der Scheibe wurde von QUEENS OF THE STONE AGE-Frontmann Josh Homme geschrieben und von Ex-BATHORY-Schlagzeuger Jonas Åkerlund filmisch umgesetzt.

Homme äußerte sich folgendermaßen zur Zusammenarbeit mit Åkerlund: "Tanzen und Headbangen sind zwei wirklich individualistische Arten auszudrücken, wie man sich komplett in der Leidenschaft für Musik verlieren kann. Wer könnte diese beiden Dinge besser in einer einzigen Vision kombinieren, als jemand, der Regie bei Videos von MADONNA oder LADY GAGA geführt hat und gleichzeitig einmal ein Mitglied von BATHORY war?"

Seht den 'The Way You Used To Do'-Clip hier: