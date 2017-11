17.11.2017 14:37

Manic Street Preachers: "Resistance Is Futile"-Album erscheint im April

MANIC STREET PREACHERS werden am 6. April 2018 ihr Album "Resistance Is Futile", den Nachfolger von "Futerology", veröffentlichen. Die Rocker beschreiben ihre neue Platte so:

"Die Hauptthemen von "Resistance Is Futile" sind Erinnerung und Verlust, vergessene Geschichte, verworrene Realität und Kunst als Versteck und Inspiration. Es ist obsessiv melodisch - in vielfacher Hinsicht weist es sowohl die naive Energie von "Generation Terrorists" als auch den orchestralen Schwung von "Everything Must Go" auf. Nach anfänglichen Verzögerungen und Schwierigkeiten konnten wir die Aufnahme in den letzten Monaten dank großer Kreativität und harter Arbeit der alten Schule sehr schnell abschließen."