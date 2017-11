17.11.2017 14:10

Phil Campbell And The Bastard Sons: 'Ringleader'-Lyric-Video ist online

Phil Campbell And The Bastard Sons veröffentlichen "The Age Of Absurdity" am 26. Januar

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS veröffentlichen das Lyric-Video zum Song 'Ringleader' vom neuen Album "The Age Of Absurdity", das am 26. Januar bei Nuclear Blast erscheint. Die Band um den früheren MOTÖRHEAD-Gitarristen Phil Campbell tourt derzeit als Support der australischen Rocker AIRBOURNE durch England. Ihr könnt das Album ab sofort in verschiedenen Formaten bei Nuclear Blast vorbestellen und vorher hier noch in 'Ringleader' reinhören:

