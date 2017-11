17.11.2017 13:46

Black Sabbath: 'Iron Man'-Video vom Abschiedskonzert ist online

Dokumentieren ihren Abschied auf "The End": Black Sabbath

BLACK SABBATH veröffentlicht den Clip 'Iron Man' aus ihrem "The End"-Konzertfilm, der heute, am 17. November, auf DVD und Blu-ray veröffentlicht wird.

Der Song war erstmals 1970 auf dem "Paranoid"-Album erschienen. Das Videomaterial, das ihr euch unten anschauen könnt, wurde während der letzten Show der Band am 4. Februar in ihrer Heimatstadt Birmingham gedreht. BLACK SABBATH erläutert zum Abschied:

"Nach all den Jahren wieder nach Hause zu kommen, war schon etwas Besonderes. Es war so schwer, sich von den Fans zu verabschieden, die uns über die Jahre hinweg unglaublich treu geblieben sind. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir 49 Jahre später unsere letzte Show in unserer Heimatstadt spielen würden."

Die "The End"-Tracklist:

Black Sabbath

Fairies Wear Boots

Under The Sun / Every Day Comes And Goes

After Forever

Into The Void

Snowblind

Band Intros

War Pigs

Behind The Wall Of Sleep

Bassically / N.I.B.

Hand Of Doom

Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania

Rat Salad / Drum Solo

Iron Man

Dirty Women

Children Of The Grave

Paranoid

The Angelic Sessions:

The Wizard

Wicked World

Sweet Leaf

Tomorrow’s Dream

Changes

