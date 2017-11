17.11.2017 13:07

Almanac: 'Hail To The King' Lyric-Video ist online

Stehen kurz vor Veröffentlichung von "Kingslayer": Almanac

ALMANAC veröffentlichen am 24. November ihre zweite Platte "Kingslayer" via Nuclear Blast. Die neue Band von Victor Smolski (ex-RAGE) hat schon einiges an Material vorgeschossen, für Ungeduldige folgt jetzt noch die Single 'Hail To The King' als Lyric-Clip. Victor kommentiert den Song:

"Ich freue mich unheimlich darauf, ihn live zu spielen, denn er ist für die Bühne prädestiniert und ich bin mir sehr sicher, dass es eine zukünftige Live-Hymne werden wird. Als ich 'Hail To The King' komponiert habe, war ich von SAVATAGE inspiriert, mit denen ich eine tolle Zeit verbinde, als ich mit MIND ODYSSEY meine damals erste große Europatour als Support von SAVATAGE bestritt. Es war großartig, denn wir jamten jeden Tag während des Soundchecks zusammen und genossen die Zeit. Man kann den Spirit von SAVATAGE in dem Track spüren."



Die "Kingslayer"-Tracks:

01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag

Seht hier das Lyric-Video:

