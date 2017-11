17.11.2017 12:20

Toto: 'Alone' vom "40 Trips Around The Sun"-Album im Stream

Veröffentlichen "40 Trips Around The Sun" im Februar: Toto

TOTO veröffentlichen ihr Greatest-Hits-Album "40 Trips Around The Sun" am 11. Februar 2018 und stellen als kleinen Vorgeschmack heute den neuen Song 'Alone' online. Mit 'Spanish Sea' und 'Struck By Lightning' werden auf der Best-of-Compilation noch zwei weitere neue Tracks vertreten sein. Zum 40-jährigen Bandjubiläum ist auch eine Europa-Tour in Planung. Steve Lukather (g./v.) verrät über 'Alone': "Der Song wurde nur von uns Vieren geschrieben. Niemand sonst war im gleichen Raum. Wir sind stolz auf dieses Stück, das ganz natürlich entstanden ist."

Die "40 Trips Around The Sun"-Trackliste:

Alone

Spanish Sea

I'll Supply The Love

I'll Be Over You

Stranger In Town

99

Struck By Lightning

Pamela

Afraid Of Love

I Won't Hold You Back

Jake To The Bone

Stop Loving You

Lea

Hold The Line

George Porgy

Rosanna

Africa

