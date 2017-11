17.11.2017 12:16

Linkin Park: "One More Light Live"-Trailer veröffentlicht

Widmen "One More Light Live" Chester Bennington: Linkin Park

LINKIN PARK haben zu ihrem kommenden Konzertalbum "One More Light Live" einen ersten Trailer online gestellt. Die Platte, die während der "One More Light"-Welttournee aufgenommen wurde, erscheint am 15. Dezember, rund fünf Monate nach dem Tod des Frontmanns Chester Bennington, der sich am 20. Juli das Leben nahm. Die Band kommentiert:

"Wir widmen dieses Album unserem Bruder Chester, der seine Seele und sein Herz in "One More Light" ausschüttete. Die Shows, die wir im Frühsommer 2017 zusammen spielten, waren außergewöhnlich. Chester teilte uns mit, dass es seiner Meinung nach die beste Tour war, die wir je gespielt haben. Die Kameradschaft und Freude, die wir auf der Bühne erfuhren, spiegelten unsere tiefe Verbindung zueinander, zu unseren Fans und zur Musik wider."



Die "One More Light Live"-Tracklist:



01. Talking To Myself

02. Burn It Down

03. Battle Symphony

04. New Divide

05. Invisible

06. Nobody Can Save Me

07. One More Light

08. Crawling

09. Leave Out All The Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. What I'Ve Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out