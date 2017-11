17.11.2017 11:39

Tribulation: "Down Below"-Cover-Artwork und 'The Lament'-Video enthüllt

Tribulation gehen mit dem "Down Below"-Cover-Artwork an die Öffentlichkeit

TRIBULATION haben das Cover-Artwork ihres kommenden Albums "Down Below" veröffentlicht, das am 26. Januar erscheint. Gitarrist Jonathan Hultén fertigte das Gemälde an. Mit dem Video zu 'The Lament' könnt ihr euch unten den ersten veröffentlichten Song der Platte genehmigen. TRIBULATION kommentieren das Video:

"Wir pflanzen immer merkwürdige Saaten. Saaten, die, wenn sie ausgewachsen und gereift sind, ihre eigenen, oft unerwarteten Wendungen genommen haben. Bei der Arbeit mit diesem Video haben wir diesen Prozess mit jemandem geteilt, der auch seltsame Saaten ausstreut. Regisseur und Produzent Robert Piel kam auf uns zu und wollte eine Kollaboration, die wir gerne angenommen haben, nachdem wir seine bisherige Arbeit sahen und merkten, wie gut wir miteinander auskamen und wie sich unsere filmischen Referenzen überschneiden. Es ist selten, diesen kreativen Funken, der in den Meisten von uns fehlt, und die Disziplin, die Arbeit zu Ende zu bringen, in anderen Menschen zu finden. Robert und seine gesamte Crew hatten das! Sie alle haben viel Mühe und Arbeit hineingesteckt und wir alle haben die langen und kalten deutschen Nächte bereitwillig ausgehalten. Wir hoffen, dass unser künstlerischer Zusammenschluss euch allen gefällt!"



Die "Down Below"-Tracks:

1. The Lament

2. Nightbound

3. Lady Death

4. Subterranea

5. Purgatorio

6. Cries From The Underworld

7. Lacrimosa

8. The World

