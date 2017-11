17.11.2017 16:00

Heftvorstellung Rock Hard Vol. 367

Ab 22. November im Handel: Rock Hard Vol. 367

Ab Mittwoch (22. November) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit fettem 1987-Special, 148 Seiten und brandheißer Lauschangriff-CD!



Die CD-Bands:



HELLOWEEN * DESTRUCTION * MORBID ANGEL * AUDREY HORNE * HARD ACTION * CAVALERA CONSPIRACY * STÄLKER * JESS AND THE ANCIENT ONES * DEGIAL * HAMFERD * ALMANAC * THE WEIGHT



Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:

Take us down to the paradise city: Im 46-seitigen 1987-Special gibt u.a. es Storys über GUNS N' ROSES , DEATH , METALLICA , SAVATAGE , BATHORY , ANTHRAX , MANOWAR , KING DIAMOND , OVERKILL , KREATOR , DESTRUCTION , SODOM und WHITESNAKE , einen "Revisited"-Soundcheck, Rezensionen zu allen großen (und vielen kleineren) Platten des Jahres - sowie ein neunseitiges Kapitel zu "The Year Hardcore Broke". Mehr Rundumschlag geht nicht!

Hier kommt die Sonne: RAMMSTEIN -Keyboarder Flake spricht mit Andreas Schiffmann über sein neues Buch, seine Band und die Illusion des Rockstar-Daseins.

Im Interview mit MOONSPELL -Frontmann Fernando Ribeiro geht es um ausgesprochen fröhliche Themen: Unter anderem stehen zerstörerische Erdbeben, religiöse Sinnkrisen und mystische Seeungeheuer auf dem Plan.

ANNIHILATOR besinnen sich mit ihrer neuen Platte auf ihre Wurzeln. Warum, erklärt Zirkusdirektor Jeff Waters.

Hacky packt den Rucksack, putzt die Tanzschuhe und springt für ein paar Tage in den GRAVE PLEASURES -Tourbus. Ob's die Band danach noch gibt, erfahrt ihr im Tourtagebuch.

Im Seziertisch nimmt Felix Mescoli das bisherige Schaffen von Leif Edling auseinander.

Wir hören vorab in die neue Platte von Erik Cohen rein.

Andreas Schiffmann trifft sich mit Neil Murray (Bass, u.a. WHITESNAKE und BLACK SABBATH) zum Tonetalk.

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:



X JAPAN * KATLA * CAVALERA CONSPIRACY * AMENRA * HARD ACTION * COMMUNIC * GWAR * ALMANAC * WITCHERY * GALACTIC COWBOYS * SHAKRA * NO RETURN u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



ALTER BRIDGE * AIRBOURNE * DESECRATOR * DIE APOKALYPTISCHEN REITER * MR. BIG * THE ANSWER * SAINT VITUS * MOS GENERATOR * GRAVEYARD * TROUBLED HORSE * LEPROUS * KING DUDE * THE RUINS OF BEVERAST * Space Fest 3 u.v.m.



Des Weiteren wie immer am Start: Tourdates, News und weit über 100 CD-, Vinyl-, DVD- und Demo-Reviews! In unserem Online-Shop könnt ihr das Heft portofrei bestellen.



Viel Spaß beim Lesen!



In diesem Sinne,

euer ROCK HARD-Team

