16.11.2017 19:38

Guns N' Roses gewinnen Billboard-Touring-Award

Konnten mit ihrer "Not In This Lifetime"-Tour einen außergewöhnlichen Erfolg verbuchen: Guns N' Roses

GUNS N' ROSES sind als einer der Gewinner der Verleihung der Billboard-Touring-Awards vom vergangenen Dienstag hervorgegangen. Die Band hat mit ihrer außergewöhnlich erfolgreichen "Not In This Lifetime"-Tour die Kategorie"Top Tour/Top Draw" gewonnen und damit Bands wie U2 oder COLDPLAY hinter sich gelassen. Seit "Not In This Lifetime" vor eineinhalb Jahren gestartet war, hatte die Reunion-Tour des aktuellen Line-Ups um Slash (g.), Axl Rose (voc.) und Duff McKagan (b.) mehr als 400 Millionen US-Doller eingenommen.

Weiterhin waren GUNS N' ROSES für die Kategorie "Top Boxscore" nominiert, die sie schlussendlich aber an U2 abgeben mussten.