16.11.2017 18:10

Uriah Heep gehen für "Living The Dream" ins Studio

Leben ihren Traum auf dem nächsten Studioalbum weiter: Uriah Heep

URIAH HEEP haben bekanntgegeben, in Kürze mit den Aufnahmen an ihrem nächsten Langspieler zu beginnen. Die Platte wird "Living The Dream" betitelt werden und den insgesamt 25. Studiorelease der britischen Hardrocker markieren. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bis dato noch nicht bekannt.

"Wir sind seit 47 Jahren zusammen unterwegs und haben viele Bands kommen und gehen sehen", kommentiert Gitarrist und Mitgründer Mick Box. "In der Tat leben wir also noch immer unseren Traum, dementsprechend war es der perfekte Titel für das neue Album."

"Living The Dream" soll nach dem jetzigen Stand der Dinge im Herbst 2018 über Frontiers Records erscheinen.