16.11.2017 17:50

At The Gates nehmen "dunkleres, mächtigeres und wütenderes" nächstes Album auf

Ihr nächstes Album soll "dunkler, mächtiger und wütender" werden: At The Gates

AT THE GATES haben zusammen mit Produzent Russ Russel (NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR) die britischen Parlour Studios geentert, um dort ihren nächsten Studiolangspieler aufzunehmen. Die Nachfolgescheibe des 2014 erschienen "At War With Reality" soll im Frühjahr 2018 über Century Media Records in den Plattenläden aufschlagen. Frontmann Tomas Lindberg ließ sich zu folgendem Statement zum kommenden Album hinreißen:

"Endlich schlagen wir im Studio auf und freuen uns riesig darauf! In den letzten sieben Monaten haben wir die Songs in jedem Detail ausgearbeitet und können es kaum erwarten, sie endlich aufzunehmen." Weiterhin fügt der AT THE GATES-Sänger hinzu: "Dieses Album wird dunkler, mächtiger und wütender klingen als das letzte. Es zeigt um einiges deutlicher die tatsächlichen Emotionen von AT THE GATES. Ich würde sagen, dass es die selbe lyrische Herangehensweise wie "The Red In The Sky Is Ours" aufweist. Mehr ein rotes, als ein blaues Album. Ich kann es kaum erwarten, bis die Leute es hören werden!"

Bis wir uns selbst ein musikalisches Bild vom neuen Material der schwedischen Melodic-Death-Metaller zeichnen können, werden wir uns vorraussichtlich noch bis ins nächste Jahr hinein gedulden müssen.